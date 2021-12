Mãe e padrasto são condenados a 30 e 28 anos por espancar bebê até a morte

Conforme relatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP), os acusados agrediram a criança ao longo de toda a noite, entre os dias 05 e 06 de março de 2018.

Os ataques começaram quando o casal foi colocar a criança para dormir e ele não parava de chorar. As agressões consistiam em chutes, socos e pisões, que provocaram uma série de lesões no pequeno.

Após os ataques, eles deixaram a criança numa sala enrolada no cobertor e foram dormir. No dia seguinte, o pai do padrasto da criança percebeu que ela não se mexia e avisou o casal. Eles chegaram a levar o menino, já sem vida, para o hospital.

“Como a vítima estava indefesa e inconsciente por causa do traumatismo crânio encefálico causado pelo espancamento, ela acabou sendo asfixiada”, detalhou a denúncia, mencionando o laudo médico juntado nos autos.

A mãe da criança foi condenada em 30 anos de reclusão, em regime fechado, enquanto que o padrasto pegou uma pena de 28 anos, 1 mês e 15 dias por motivos torpe, emprego de meio cruel (asfixia) e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A sentença foi proferida no último dia 03.