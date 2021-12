Últimos dias para inscrição de concurso público com vagas para diversas cidades de Goiás

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Farmácia (CRF GO) se enceram na próxima quarta-feira (08). São 320 vagas para ensino médio e superior distribuídas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Luziânia.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix, que é responsável pelo processo seletivo. A expectativa é de que a prova seja realizada no dia 23 de janeiro.

Para o nível médio, o cargo à disposição é o de Agente Administrativo. Já para o nível superior, as funções que serão preenchidas são: Advogado, Analista de Comunicação, Agente de Tecnologia da Informação, Contador, Farmacêutico Consultor e Farmacêutico Fiscal.

Do total dos postos, 13 são para cadastro de reserva, enquanto que 307 são para início imediato. Os salários iniciais variam entre R$ 1.935, 36 e R$ 6.850,00 e a jornada semanal é entre 25h a 40h.