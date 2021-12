Mulher morre após fazer procedimento estético dentro da própria casa em Goiânia

Jenifer Maclis Virissimo Cordeiro, de 34 anos, morreu, na segunda-feira (06), vítima de complicações de um procedimento cirúrgico, feito na região das nádegas, realizado dentro da própria residência, localizada em Goiânia. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

A mulher passou pela inserção de hidrogel no glúteo, no último dia 21 de novembro, mas três dias depois teve de dar entrada no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), com dispneia.

Entretanto, o quadro se agravou progressivamente e ela sofreu falência múltipla de órgãos.

O Portal 6 apurou que a mulher teria conhecido o homem que realizou o procedimento pelas redes sociais. Ele teria dizia ser biomédico de Teresina (PI).

A Polícia Civil segue investigando o caso e o celular de Jenifer passará por uma perícia para que seja realizada a identificação desse suposto profissional.