Aeroporto de Goiânia surpreende e aparece no ranking dos mais movimentados do Brasil

Dados foram obtidos no painel de estatistíca da Anac e consideraram voos nacionais e internacionais

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2024

(Foto: Pedro Hara/Portal 6)

O Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, surpreendeu ao aparecer no ranking entre os mais movimentados do Brasil. Os dados foram obtidos pelo painel de estatísticas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No ranking, o aeroporto da capital aparece com uma movimentação de 277.918 pessoas durante o período, ocupando assim a 14ª colocação, na frente apenas de Vitória, no Espírito Santo (ES).

Já na primeira posição, está o aeroporto internacional de Guarulhos, que fica em São Paulo (SP), que recebeu 3.323.691 milhões de passageiros em maio deste ano.

Além dele, também aparecem Congonhas (SP), Brasília (DF), Galeão (RJ), Viracopos (SP), Confins (MG), Recife (PE), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), São José dos Pinhais (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC) e Belém (PA).

O levantamento foi realizado pela Folha de S. Paulo e analisou embarques e desembarques de voos nacionais ou internacionais, em maio deste ano.