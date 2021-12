Novidade no transporte coletivo da Grande Goiânia vai facilitar a vida do passageiro

Está valendo a novidade implantada nos ônibus coletivos da região Metropolitana de Goiânia promete facilitar a vida do passageiro que depende do transporte público para se locomover.

A partir de agora os usuários poderão comprar a passagem com cartões de débito ou crédito. A nova forma de pagamento já está em vigor e o único requisito é que tenha pagamento por aproximação e que a bandeira seja Visa, Mastercard ou Elo.

Entretanto, o usuário precisa estar atento na hora de realizar o pagamento. De acordo com a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), não é recomendado que a aproximação ocorra com o cartão dentro da carteira ou bolsa.

A razão para o aviso é por conta da duplicidade do pagamento. Caso o cliente tenha saldo no cartão do banco e no sitpass, há a possibilidade do valor ser debitado dos dois locais.

Ainda segundo a CMTC, o usuário só poderá utilizar o cartão no mesmo ônibus por duas vezes em um intervalo de 01h.