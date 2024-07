Jovem acusado de roubar tênis é absolvido por “estar no lugar errado, na hora errada”

Crime teria sido realizado por quadrilha, no entanto, principais suspeitos continuam foragidos

Thiago Alonso - 13 de julho de 2024

Fachada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). (Foto: Reprodução)

Um julgamento realizado em Goiânia teve um viés um tanto quanto engraçado — para não dizer absurdo. Durante a sessão, executada na 2ª UPJ Varas de Crimes Punidos com reclusão e detenção da capital, foi abordado o roubo de um tênis.

O crime teve quatro pessoas como acusados da subtração do calçado, sendo que os réus foram denunciados pelo próprio Ministério Público (MP), que alegou que, durante a ocorrência, foi utilizada violência contra a vítima, que ficou de pés no chão — literalmente.

Apesar disso, um dos suspeitos foi absolvido, após o juiz Luciano Borges da Silva, considerar que ele não tinha qualquer tipo de envolvimento na ação, visto que ele estava somente perto do item.

O fato ainda chegou a ser confirmado pelo próprio autor confesso, que afirmou que o jovem estava no lugar errado e na hora errada: ou seja, ele apenas presenciou o fato, mas não teve nenhum envolvimento na situação.

Mesmo com o susto, foi realizada uma operação onde foi efetuada a busca do tênis junto aos pertences do acusado, no entanto, para o alívio dele, nada foi encontrado.

Outras duas pessoas, que teriam agido em conjunto no roubo do calçado, estão foragidas e não foram julgadas pelo crime.