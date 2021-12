Vídeo: Após bebedeira, jovem adormece ao lado do animal de estimação e descobre que ficou sem cabelo

Noites com muita ingestão de álcool não costumam ter bons desfechos e, para Gara Dion, pôde ser um pouco pior e um tanto inusitado.

Isso porque a mãe de pet e esteticista chegou em casa e liberou o porquinho-da-índia para dormir com ela no tapete que deixa no chão.

Até este momento, tudo estava perfeito, até que ela precisou se levantar no meio da noite para ir ao banheiro e percebeu a ausência de cabelo na região da franja.

O porquinho-da-índia, da raça Skinny Pig, roeu toda a mecha da frente, deixando a dona com uma falha enorme no cabelo.

Assustada e sem entender, ela buscou pelo cabelo, receosa de que o animal tivesse comido. A mecha estava no mesmo lugar onde havia se deitado.

“Ele nem mesmo comeu o cabelo, apenas mordiscou”, comentou um vídeo postado no perfil do Tik Tok, que já soma mais de 8,6 milhões de visualizações.

Veja: