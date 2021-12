Valores da gasolina começam a baixar em Anápolis; veja onde abastecer para economizar

O preço da gasolina nos postos de combustíveis segue sendo uma das maiores preocupações dos motoristas de todo o Brasil.

E em Anápolis não é nem um pouco diferente. Tanto é que não é nada raro os proprietários de automóveis se desdobrarem na tentativa de encontrar os locais que oferecem os menores preços por litro do material na cidade.

Mesmo com uma recente baixa nos preços, que chegaram a bater na casa dos R$ 7,15, a realidade ainda preocupa o bolso de muitos cidadãos.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista dos seis estabelecimentos que oferecem os valores mais em conta para os consumidores.

O levantamento foi realizado com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que apurou o preço da gasolina comum em 15 postos de Anápolis, entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro.

Sendo assim, o Auto Posto Ipanema, localizado na Avenida Brasil – na altura do bairro Andracel Center – registrou a menor cifra de toda a pesquisa, na casa dos R$ 6,690.

Na sequência, vêm um total de cinco postos, todos com o mesmo valor para o litro do combustível: R$ 6,699. São eles:

Posto Cebolão: também localizado na Avenida Brasil – na altura do Parque São João;

Rede Tiradentes Postos de Combustíveis Eireli, encontrado em três localidades diferentes: na Avenida José Neto Paranhos, no Jundiaí, na Avenida Tiradentes, no Centro, e também na Rua Quintino Bocaiuva – esquina com a Pedro Ludovico, na Vila Santa Terezinha;

Comércio de Derivados de Petróleo Nova Capital: na Avenida São Francisco de Assis, Jundiaí;

Além da pesquisa da ANP, a reportagem do Portal 6 sondou outros estabelecimentos na cidade e apurou que preços ainda menores podem ser encontrados.

É o caso, por exemplo, do Posto WG, que fica localizado na Avenida Goiás, Esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, no Centro – próximo à Praça Bom Jesus.

No local, até o momento da publicação, a gasolina comum estava sendo ofertada por R$ 6,509.