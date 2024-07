Veja onde trocar alimentos por ingressos para o Arraiana 2024

Prefeitura de Anápolis montou 14 pontos fixos e outros seis itinerantes em todas as regiões da cidade

Isabella Valverde - 14 de julho de 2024

Cantor Gusttavo Lima irá se apresentar no Arraiana 2024 (Foto: Reprodução/ Redes Socias)

Começa nesta terça-feira (16) a troca de ingressos para o Arraiana 2024.

O evento, que acontecerá entre os dias 27 e 31 de julho, no Estádio Jonas Duarte, contará com grandes atrações musicais, incluindo Padre Fábio de Melo, Hugo e Guilherme, Jefferson e Suellen, Fhop Music, Ícaro e Gilmar, e Gusttavo Lima.

Para obter os tíquetes, é necessário doar alimentos que serão revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade através do programa Voluntários de Coração.

Os alimentos solicitados variam de acordo com a atração musical: para os shows religiosos de Padre Fábio de Melo, Fhop Music e Jefferson e Suellen, a doação requerida é de dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá.

Para a apresentação de Ícaro & Gilmar no dia 29, a doação é de cinco litros de óleo. Para assistir Hugo & Guilherme, no dia 30, é necessário levar cinco quilos de feijão.

Já para o show de Gusttavo Lima, no dia 31, a contribuição é de cinco quilos de arroz.

Há pontos de troca em todas as regiões de Anápolis e também nos distritos, onde a Prefeitura de Anápolis disponibilizará postos itinerantes.

Em 2023, a arrecadação de alimentos no Arraiana chegou a 230 toneladas, um recorde segundo a Secretaria Municipal de Integração Social.

Programação dos shows:

27/07: Padre Fábio de Melo

28/07: Hugo & Guilherme

29/07: Jefferson & Suellen e Fhop Music

30/07: Ícaro & Gilmar

31/07: Gusttavo Lima

Pontos fixos de troca de ingressos:

Prefeitura de Anápolis (Recepção): Av. Brasil, nº 200 – Centro

Ceitec: Av. Prof. Zenaide de Cale Roriz, nº 1350 – Jundiaí (Ao lado do Parque Ipiranga)

CMEI José Cupertino de Paula: Rua 02, esq. com Av. Central – Munir Calixto

CRAS Leste I: Av. JK, Qd. 12 -Jardim Alvorada

CRAS Leste II: Rua Antônio de Souza França, Qd. 9, Lt. 22 – Conjunto Habitacional Filostro Rezende Machado

CRAS Norte: Av. do Estado, 2 – Q B – Vila Norte

CRAS Sul: Rua Copa, nº 23, Lt. 4 – Residencial Copacabana (Ao lado do feirão Reny Cury)

Estádio Jonas Duarte (Entrada da Rua 13): Jardim Ana Paula

Escola Municipal Clóvis Guerra: Av. Planalto, Qd. 12, Lt. 02 – Vila Jaiara

Escola Municipal João Amélio: Av. Alvorada c/ Rua 10 – Vila Sul

Secretaria de Integração: Rua General Joaquim Inácio, nº 206 – Centro (Próximo ao Terminal Urbano)

UniEVANGÉLCA (Bloco A, Piso 1): Av. Universitária – Cidade Universitária

CMTT: Av. Brasil Sul, nº 7575 – Vila Esperança

Pontos itinerantes de troca de ingressos:

Interlândia: 19 e 26/07, de 9h às 17h – Subprefeitura

Souzânia: 19 e 26/07, de 09h às 17h – Subprefeitura

Goialândia: 20 e 25/07, de 09h às 17h – Subprefeitura

Vila São Vicente: 20 e 25/07, de 09h às 17h – Paróquia São Vicente de Paula

Branápolis: 21 e 24/07, de 09h às 17h – Escola Municipal Wady Cecílio

Joanápolis: 21 e 24/07, de 09h às 17h – Subprefeitura