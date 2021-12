Marília Mendonça: uma potência que não se cala mesmo após 38 dias de morte

A partida precoce da cantora Marília Mendonça deixou órfãos diversos fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Uma lacuna que jamais será preenchida.

Tanto é que, 38 dias após o falecimento da Rainha da Sofrência, o nome dela não sai da boca do povo e dos sites e aplicativos de busca.

A importância da cantora para o país se refletiu no Google Brasil. De acordo com dados divulgados pela plataforma no último dia 08 de dezembro, o nome ‘Marília Mendonça’ foi o mais pesquisado durante o ano.

A busca também aparece em destaque de maneira global. Entre os falecidos em 2021, Marília foi a terceira pessoa mais pesquisada do mundo.

O legado da cantora será eterno. No coração dos fãs que foram direta ou indiretamente impactados com as canções que foram compostas ou interpretadas pela artista.

Companheiras de Marília no projeto “Patroas”, Maiara e Maraísa afirmaram que pretendem levar adiante os shows para honrar a amiga.

O sucesso das três pode ser encontrado na playlist top-50, do Spotify Brasil. São cinco músicas entre as mais ouvidas, sendo que três delas estão no top-10.

Além disso, Marília Mendonça foi a mulher mais ouvida no Spotify Brasil em 2021. Ela superou nomes como Maiara e Maraísa, Luisa Sonza, Ludmilla e Ariana Grande.

No geral, ela ficou na terceira colocação. Atrás do Os Barões da Pisadinha (1º) e do também sertanejo Gusttavo Lima (2º).

Na vida pessoal, a artista deixou saudades no pequeno Léo, de 02 anos. Pai do garoto, o cantor Murilo Huff já retornou aos palcos após a tragédia. Nas redes sociais, Murilo faz postagens dos shows, além de compartilhar diversos cliques com a criança.