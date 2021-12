Por motivo de vingança homem mata cachorro de amigos a tiros; vídeo

Equipes da Polícia Militar (PM) precisaram ser acionadas na noite deste sábado (11) para atender um pedido de socorro de uma família de Iporá, município localizado a 226 km de Goiânia.

É que, ao retornarem para casa, encontraram o cachorro de estimação morto com perfurações no corpo.

Ao checarem as câmeras de segurança, identificaram que o suspeito eram um conhecido da família e que, de fato, ele teria atirado contra o cachorro com intenção de matar.

À guarnição, a família informou que, pelas imagens de segurança, é possível ver que o autor esteve na residência horas antes, analisou o ambiente e saiu, retornando apenas após às 22h, quando disparou contra o cachorrinho.

Os militares deslocaram até a casa do suspeito, o identificaram e foram informados o ‘motivo’ para a violência.

Segundo o homem, ele teria sido vítima de uma mordida na mão e, por ter sentido muita raiva, decidiu se vingar.

Quanto à arma usada no crime, ele confessou que havia o registro correto, no entanto, não teria porte oficializado do objeto.

Diante da situação e das imagens recolhidas, ele foi encaminhado à delegacia e, agora, deverá responder judicialmente pelo crime de maus tratos contra animais, com agravante de morte e pela ausência de porte de arma.

Assista: