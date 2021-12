Com sentimento de missão cumprida, casal de publicitários deixa Anápolis para viver sonho profissional nos EUA

Felipe Santos e Alexandre Soares são dois jovens, de 25 e 23 anos, que até semana passada moravam em Anápolis.

Agora, o casal de publicitários se encontra em um dos pontos de maior destaque no turismo internacional: o município de Orlando, na Flórida, conhecido como a casa dos parques temáticos mundiais.

A grande diferença é que eles não estão lá visitando, mas sim cumprindo o que destacaram ser o grande sonho de vida de ambos.

Trajetória

Em entrevista ao Portal 6, Felipe contou um pouco da trajetória de vida dos dois profissionais que, mesmo sendo nativos de outros municípios, aprenderam a ter Anápolis como lar por bastante tempo.

“Eu vim do Maranhão com minha família aos 15 anos e logo comecei a trabalhar em uma farmácia, como entregador, depois balconista e cheguei até o cargo de gerente”, explicou.

Em uma história parecida, Alexandre também veio para o município com a família em busca de melhores oportunidades de emprego.

O caminho dos dois, entretanto, só foi se cruzar na graduação, quando ambos decidiram se matricular no curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera.

Alguns meses depois, Felipe e Alexandre começaram a namorar, mais ou menos na mesma época em que o jovem decidiu compartilhar com a mãe a verdadeira orientação sexual.

“Nesse momento, eu tive que sair de casa. Minha mãe disse que não queria um filho gay por lá e até mesmo do trabalho eu fui obrigado a sair por causa disso. Depois de me fazerem assinar algu mas advertências sem justificativa”, contou Felipe.

Carreira

Repentinamente sem um teto para viver, ele foi morar com Alexandre. Juntos, os dois embarcaram em uma série de projetos e ações publicitárias em alguns dos maiores estabelecimentos da cidade.

O crescimento foi constante e, logo, ambos estavam coordenando a própria agência, quando aceitaram um dos maiores desafios da jovem e promissora carreira até então: organizar a campanha de uma vereadora que buscava a eleição pela primeira vez.

A empreitada foi um sucesso e Seliane Santos – mais conhecida como Seliane da SOS – ganhou uma cadeira na composição da Câmara Municipal de Anápolis.

Realização de sonhos

A realização de tais objetivos fez com que o casal elevasse cada vez mais o nível dos sonhos. Tanto é que oficializaram de vez a união em julho deste ano, quando se casaram.

Mas nem isso foi capaz de satisfazer a sede cada vez maior de desafios. E foi aí que renasceu a ideia que vivia fortemente nas versões ainda crianças da dupla.

“Sempre quisemos ir para os Estados Unidos, desde que víamos as séries de colegial e os musicais da Disney”, explicou Felipe.

Este sonho, assim como tantos outros, se tornou realidade e, agora, eles aproveitam a oportunidade de diversificar o portfólio e aumentar a experiência no solo do país mais influente do mundo.

“É uma oportunidade única de conhecer novas pessoas, aprender uma nova língua, viver uma cultura diferente e focar no mercado digital”, apostou.