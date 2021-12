Governo de Goiás vai comprar hospital do Ipasgo para ser o novo Materno Infantil

O projeto do Governo de Goiás de comprar hospital do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) para ser o novo Hospital Materno Infantil (HMI), foi aprovado em primeira votação nesta segunda-feira (13) no Plenário da Assembleia Legislativa.

O placar registrou 24 votos a favor e 11 contra a matéria. Agora, a proposição será encaminhada para sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM). A partir daí a compra será efetivada.

A justificativa do governo para realizar a compra é de que o HMI estaria operando acima da capacidade instalada e por isso a transferência se faz necessária.

Caso seja concretizada a aquisição, a atual sede do HMI, localizada no Setor Oeste, será transformada no Hospital da Mulher.

O Hospital do Servidor Público (HPS) está avaliado em R$ 150 milhões e possui uma área com 21,4 mil m2.