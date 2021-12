Vestido de Papai Noel, homem morre atropelado durante ação social em SC

Giorgio Guedin, do SC – Um homem de 70 anos, vestido de Papai Noel, morreu atropelado na manhã de deste domingo (12) em Gaspar, a cerca de 140 km de Florianópolis (SC). Carlos Rogério da Costa estava participando de uma ação social em cima de um caminhão quando teria se desiquilibrado e caído.

Moradores relataram ao Corpo de Bombeiros da cidade que Costa e mais outras pessoas estavam distribuindo balas e brinquedos na Rua Pedro Simon, no bairro Margem Esquerda, por volta das 10h40. Em um certo momento, Costa se desiquilibrou e caiu entre as rodas traseiras do mesmo caminhão. O motorista do veículo, de 60 anos, não conseguiu parar a tempo e passou por cima de Carlos.

Quando os socorristas chegaram, Costa já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau. A Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.

Conhecido na região como Calinho, Costa se vestia de Papai Noel e entregava balas para os moradores da cidade anualmente, no que se tornou uma tradição local.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o ocorrido. “Força a toda nossa família. Faleceu meu irmão Calinho Costa. Você deixou um legado para todos que conhecia. Obrigado por tudo, vou te amar para sempre”, escreveu a irmã. Um vídeo do perfil da cidade de Gaspar no Instagram registra um dos últimos momentos de Calinho como Papai Noel.