Agüero anuncia aposentadoria do futebol devido a problemas cardíacos

O atacante argentino Sergio “Kun” Agüero, que defendia o Barcelona, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (15), aos 33 anos, após receber o diagnóstico de um problema cardíaco.

Agüero, que ao longo de 18 anos como profissional marcou mais de 400 gols, foi levado ao hospital em 30 de outubro, depois de sentir dores no peito e dificuldades respiratórias no empate em 1 a 1 do Barcelona com o Alavés.

O clube anunciou alguns dias depois que ele ficaria afastado por pelo menos três meses para uma análise médica.

“Esta entrevista coletiva é para comunicar que decidi parar de jogar futebol. É um momento muito difícil, mas estou em paz com a decisão que tomei”, disse Agüero, em prantos, no Camp Nou.

“É uma decisão que tomei para preservar a minha saúde. É o que os médicos me disseram, que seria melhor parar de jogar. Tomei a decisão há cerca de 10 dias. Estou muito orgulhoso da minha carreira, foi um sonho que se tornou realidade. Eu só queria ser um jogador profissional e nunca pensei que iria jogar na Europa”, afirmou.

O argentino chegou ao Barcelona nesta temporada, após dez anos no Manchester City, mas fez apenas cinco jogos em todas as competições. Ele foi atrapalhado por uma lesão na panturrilha na pré-temporada e depois pelo problema cardíaco. Marcou um gol, na derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid.

Na Inglaterra, conquistou cinco títulos da Premier League com o City, tornou-se o maior artilheiro da história do time azul (260 gols) e um dos seus grandes ídolos.

Em 2012, no primeiro troféu da equipe no Campeonato Inglês após 44 anos, ele marcou o gol decisivo aos 49 minutos do segundo tempo no jogo da última rodada, contra o Queens Park Rangers. Vitória por 3 a 2 que garantiu o título na disputa contra o rival Manchester United.

Antes de se consagrar na Inglaterra, o atacante iniciou sua trajetória profissional no Independiente e defendeu o Atlético de Madrid.

Pela seleção, foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim-2008 e conquistou a Copa América de 2021, além de ter disputado três Copas do Mundo (2010, 2014, em que a Argentina levou o vice-campeonato, e 2018).