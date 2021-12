Estudantes goianos receberão mochilas gratuitamente a partir de 2022

A partir de 2022, os estudantes da rede estadual de ensino receberão mochilas de maneira gratuita. O item se junta ao kit de material escolar, uniforme completo e tênis.

Os primeiros três mil exemplares já foram distribuídos para os alunos das comunidades indígenas e quilombolas das Regionais de Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Trindade, Goiás, Formosa, Uruaçu, Rubiataba, Minaçu e Itapaci.

No total, serão entregues 550 mil mochilas a partir do dia 17 de janeiro de 2022, quando tem início o primeiro semestre letivo do ano.

O investimento na confecção do item foi de R$ 28,8 milhões. Além dos alunos de colégios estaduais, os estudantes da 61 unidades dos Colégios Estaduais da Polícia Militar também serão contemplados.

Segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), a iniciativa busca garantir a dignidade dos que estão no ensino público estadual.

“Isso é garantir dignidade e cuidar dos nossos alunos, dar condições a eles de sentir orgulho de estudar”, afirmou.