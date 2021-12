EUA ultrapassam 800 mil mortes por covid-19 e 50 milhões de casos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – País mais afetado do mundo pela pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos ultrapassaram ontem a marca de 800 mil mortes pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O país também contabiliza mais de 50 milhões de casos da doença.

Conforme o levantamento da universidade, os Estados Unidos registram o maior número de mortos pela covid. Em seguida, aparecem Brasil e Índia.

Na manhã de hoje, a Johns Hopkins registrava 50.236.602 casos e 800.473 mortes no país.

A Califórnia é o estado com mais mortes, com 75.599, seguido por Texas (74.959), Flórida (62.073), Nova York (57.724), Pensilvânia (34.731), Illinois (29.985) e Geórgia (29.735).

Quanto a contágios, a Califórnia também lidera, com 5,8 milhões, logo à frente de Texas (4,39 milhões), Flórida (3,72 milhões) e Nova York (2,86 milhões). Apesar da variante delta ainda ser predominante no país, foram registrados casos da variante ômicron em ao menos 15 dos 50 estados.

A campanha de vacinação foi acelerada nos últimos meses no país, onde 72,2% da população já recebeu a primeira dose, 61% completou o esquema vacinal original e 27,2% recebeu a dose de reforço, de acordo com os dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças).

A porcentagem é menor que a do Brasil, onde 65,6% da população já está completamente vacinada, de acordo com dados do consórcio de imprensa do qual o UOL faz parte.