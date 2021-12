Ofertando diversas especialidades e milhares de exames, Clínica Popular da Saúde abrirá nova unidade em Anápolis

Sucesso e tradição em Anápolis há mais de 04 anos, a Clínica Popular da Saúde continua trabalhando diariamente para investir cada vez mais na saúde dos anapolinos.

Prova disso é que, em breve, a terceira unidade da clínica será oficialmente inaugurada. A previsão é que as portas do novo local já estavam abertas na segunda semana do próximo mês da janeiro.

A unidade ficará localizada na Avenida Pedro Ludovico, nas proximidades do Porto Rico, e, com isso, poderá ofertar mais atendimentos para aqueles que não vivem nas regiões Central e Norte da cidade, mas que desejam ter atendimentos humanizados e com preços acessíveis.

O espaço contará com atendimento em 12 especialidades, além de exames laboratoriais, ultrassonografias e exames cardiológicos, tudo com os valores populares.

As consultas também custarão a partir de R$ 80 e todo o ambiente está sendo pensado para levar mais conforto para quem precisa cuidar da saúde e manter os exames em dia.

Além da Avenida Pedro Ludovico, a Clínica Popular da Saúde também já é famosa pela oferta de diversos atendimentos nas unidades do Jundiaí e da Vila Jaiara.

Interessados podem fazer agendamentos pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.