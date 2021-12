Provando que não existe idade para amar, idosa se apaixona em asilo e casa pela primeira vez aos 74 anos

Já ouviu aquela frase “amor não tem idade”? Esse é o mais novo ‘bordão’ do casal catarinense Laurene e José Laurentino de 74 e 79 anos, respectivamente.

Eles se conheceram no asilo em que moram em Rio do Sul (SC), e se apaixonaram, decidindo então se casarem na última semana.

Segundo o G1, foi a primeira vez que Laurene subiu em um altar.

A cerimônia ocorreu na capela do asilo, com a presença de convidados, do celebrante, marcha nupcial e contou até com flores e bolo para a comemoração.

Terno, vestido e alianças: foi assim que o casal selou o amor e reforçou que apenas isso, é o que importa.