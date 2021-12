Show de Gino e Geno em Campo Limpo de Goiás é remarcado e dupla anuncia nova data

Anteriormente marcado para o dia 11 de dezembro, o show da dupla sertaneja Gino e Geno que seria realizado em Campo Limpo de Goiás precisou ser cancelado. Entretanto, a dupla anunciou a nova data.

O show será realizado no dia 15 de janeiro de 2022, no espaço Nativos, a 16 km que Anápolis. O ingresso comprado para o show do dia 11 segue valendo, mas aqueles que não puderem comparecer serão ressarcidos.

Para ser reembolsado, basta comparecer aos pontos de venda que estavam comercializando as entradas. Em Campo Limpo, os ingressos para o show estavam sendo vendidos no Supimpa, Fernando Informática e Nativos.

Já em Anápolis os postos de vendas estavam localizados na Adega (Praça Dom Emanuel), Master Cell (Centro), Empório Ressaca Eterna, Lojas Goiás (Bairro Santa Maria), Clube do Açaí (Recanto do Sol) e Scalon (Vila Brasil).

Por meio das redes sociais, a Graffyt Produções, que estava organizando o show, anunciou que a promoção do show agora é de responsabilidade da Titan Produções.