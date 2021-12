Mais uma novidade promete causar polêmica: chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem está em muitos grupos.

Trata-se de um recurso que permitirá aos administradores deletar quaisquer mensagens ou mídias que forem enviadas pelos participantes.

Segundo o WABetaInfo, especializado em adiantar o que tem de novo no aplicativo, alguns usuários do WhatsApp Beta já estão testando o recurso.

O WhatsApp Beta é uma versão do WhatsApp que disponibiliza para provar de forma oficial funcionalidades antes de serem implementadas no mensageiro

Chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem está em muitos grupos

Uma captura de tela divulgada pelo WABetaInfo mostra como deve ficar a interface deste recurso, que vem para dar mais poder aos moderadores.

“Esta mensagem foi removida por um administrador”, diz a mensagem, visível para todos participantes e que pode ser perigosa para quem está em muitos grupos.

Isso porque existe a chance de mensagens importantes em grupos de trabalho ou estudo, por exemplo, serem deletadas pelos moderadores sem aviso prévio.

Assim, elas sumirão de vez e usuários que precisarem voltar depois a algum chat não as encontrarão mais. Por isso, é necessário ficar bastante atento quando essa nova função for lançada.

Mais informações

Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só deverá ser liberado para todos os usuários após os testes e possíveis correções de bugs.

Por isso, não há ainda uma data específica para a implementação. Sabe-se, no entanto, que a maioria das funções que aparecem no WhatsApp Beta costumam ser lançadas tempos depois.

Para ser beta no Android, é preciso fazer a busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Veja a captura de tela divulgada pelo WABetaInfo com a nova funcionalidade em ação:

