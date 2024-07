Motorista de aplicativo recebe proposta de passageiro e questiona: “pode ser só a corrida?”

Passageira chegou com uma opção a mais para o condutor, além da corrida programada

Magno Oliver - 18 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @uber_erikajane)

Os serviços de transporte de passageiros por motorista de aplicativo, como a Uber, o Indrive e a 99 POP, se tornaram modalidades de locomoção mais utilizadas do cotidiano.

No entanto, trabalhar nesse mundo é saber que existem algumas particularidades sobre os bastidores em ser motorista de aplicativo que muita gente não tem noção de como funciona.

Com a grande quantidade de passageiros que circulam o tempo todo, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo surpreendentes que acontecem com esses trabalhadores.

E um caso entre um motorista de aplicativo e uma passageira chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais.

O perfil no Instagram da @uber_erikajane publicou o pedido de uma passageira no chat solicitando um pedido bastante inusitado e constrangedor.

Ela conta, no chat de mensagens entre o passageiro e o motorista, disponível dentro da plataforma de viagens, que gostaria de fazer uma outra coisa com ele. “Oi, amor, sou uma trans bem bonita”, diz ela na mensagem.

Na postagem, o seguinte diálogo:

Passageira – “Oi, amor, sou uma(mulher) trans bem bonita.”

Passageira – “Quero chupar você no carro, pode ser?”

Motorista – “Pode ser só a corrida?”

Por fim, na legenda, ela fez a seguinte observação: “Amostradim, heim!”

“Essa passageira ainda mandou mensagem, e quando te mandam uma dessa na cara larga?”, disse uma seguidora na postagem da página.

“Falta de respeito e de vergonha na cara. Seja quem for, tem que respeitar as pessoas porque nem todo mundo é sem noção”, pontuou outro internauta nos comentários.

Confira a publicação completa como foi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Driver Erika Jane (@uber_erikajane)

