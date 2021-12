Como assistir o episódio 18x08 de Grey’s Anatomy, que estreou agora

Se você é fã número 1 da longa série de médicos, saiba que na próxima quinta-feira (16), Grey’s Anatomy estreia o episódio 18×08. Bom,se você está perdido, esse será o último capítulo antes do intervalo para as festas de fim de ano. Mas, afinal, como assistir o episódio 18×08 de Grey´s Anatomy?

Primeiramente, para a tristeza dos fãs, a 18º temporada ainda não chegou ao Brasil. Isso porque a trama está sendo exibida no canal da ABC. Ou seja, apenas os telespectadores norte-americanos têm acesso aos atuais episódios. Logo, nós brasileiros ainda não temos exibição do episódio 18.

Todavia, a notícia boa é que a Sony já se pronunciou que em 25 de janeiro de 2022 a 18º temporada chega na plataforma. É isso mesmo que você entendeu! A partir do ano que vem, sempre às terças-feiras, às 21h, os fãs dos médicos poderão acompanhar a última temporada lançada da série e ver o episódio 18×08 de Grey’s Anatomy.

Quem aí está ansioso?

Sobre Grey’s Anatomy

A série norte-americana, originalmente transmitida pelo canal American Broadcasting Company (ABC), estreou em 2005 e conquistou as telinhas do mundo todo! Basicamente, a trama acompanha a vida pessoal e profissional de estagiários de cirurgia e seus supervisores do Grey Sloan Memorial Hospital, o antigo Seattle Grace Hospital.

Para quem não se lembra (ou nunca assistiu) a primeira temporada apresenta Meredith e outros quatro estagiários. Entretanto, o elenco se renova a cada ano. Assim, alguns veteranos se despedem de tempos em tempos e novos rostos se juntam à equipe médica. Além disso, uma coisa que deixa a série mais intrigante é a constante morte dos personagens, o que gera sempre uma surpresa entre os telespectadores. Inclusive, a aproximação com a realidade médica também é um dos fatores mais importantes entre os fãs.

Para se ter uma ideia, Grey’s Anatomy se estabeleceu como uma das maiores séries americanas dos últimos anos. Assim, se você busca fortes emoções e histórias envolventes de médicos e pacientes são garantia para quem acompanha esta série.

Ademais, no Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Sony e pela Netflix, até então. No elenco estão, Ellen Pompeo, Patrick Dempsey (O Melhor Amigo da Noiva), Justin Chambers (Cold Case), Sandra Oh (Killing Eve), Kevin McKidd (Percy Jackson e o Ladrão de Raios), Chandra Wilson (Station 19), Katherine Heigl (Ligeiramente Grávidos), Kate Walsh (13 Reasons Why) e Eric Dane (Euphoria).