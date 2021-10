Separamos os melhores filmes e séries da Netflix para assistir no feriado

Você sabia que a Netflix possui mais de 120 menções no Emmy 2021? O catálogo da plataforma é muito extenso e completo. Foi pensando nisso, que viemos facilitar sua vida neste feriado! Confira agora os melhores filmes e séries da Netflix. Vamos lá!

As melhores séries da Netflix:

1. A Cozinheira de Castamar

Lançada em 2021, essa série se passa em Madri, no século 18. Basicamente, Diego e Clara, não podem ficar juntos. Além disso, Diego vê em Clara diversas semelhanças com sua falecida esposa.

2. Ginny e Georgia

Primeiramente, Georgia é uma mãe que teve a filha Ginny quando ainda era adolescente. Com isso, ela se mudou para Nova Inglaterra, onde tentará reconstruir seu lar e dar aos filhos a estabilidade que nunca teve. Porém, o passado irá retornar para ameaçar o projeto de normalidade para sua família.

3. Katla

Em seguida temos Katla, que se passa em uma pequena cidade nórdica isolada chamada Vik. Em resumo, o local é sombrio e gradualmente abandonado por seus habitantes. Porque, se veem ameaçados por um vulcão subglacial que entrou em erupção há um ano.

4. Lupin

Em resumo, Assane Lupin se tornou um ladrão de elite para se vingar de Hubert, o ex- patrão de seu pai, que o fez suicidar, 25 anos atrás. Além disso, a história é baseada em um conto francês de muito sucesso.

5. Navillera

Por fim, temos Navillera. No geral, conta a história de um ex-carteiro de 70 anos, que sempre quis dançar balé. Assim, na escola de dança, ele conhece Chae Rok, um bailarino de 23 anos e uma bela amizade se instaura.

Os melhores filmes:

1. A Escavação

Começamos nossa lista em 1939. Basicamente, Edith Pretty, uma proprietária de terras na Inglaterra, contrata um arqueólogo autodidata para escavar sua propriedade. Enquanto isso, o mundo começava a 2º Guerra Mundial.

2. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Em seguida Katie e seu pai. Basicamente, duas pessoas diferentes, uma da era tecnológica e o outra de uma geração ultrapassada. O filme chega em seu ápice quando a família resolve levar Katie a faculdade. Assim, no meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

3. Beleza Avassaladora

Basicamente, Rani se casa com Rishu. Porém, os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Além disso, quando o primo de Rishu entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

4. Bob Ross: Alegria, Traição e Ganância

Saindo um pouco dos filmes, resolvemos trazer um documentário. Basicamente, ele traz a chocante história do prolífico pintor e apresentador de sucesso da PBS, Bob Ross.

5. O Tigre Branco

Por fim, fechamos nossa lista dos melhores filmes e séries da Netflix com Balram, um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna na Índia. Assim, em uma tentativa de sair da miséria, ele acaba se envolvendo em muita coisa.