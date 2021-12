Conheça os detalhes do novo SUV produzido em Anápolis pela CAOA Chery

São Paulo (SP) – A CAOA Chery inicia nesta quinta-feira (16) as vendas do Tiggo 7 PRO, o novo SUV da montadora que foi criado para substituir o antigo Tiggo 7 e é produzido na fábrica de Anápolis.

O evento de lançamento do veículo foi realizado em São Paulo, entre os dias 13 e 15 de dezembro, e contou com a participação de jornalistas automobilísticos de todo o Brasil, além de executivos da CAOA Chery, como o CEO, Márcio Alfonso.

A reportagem do Portal 6 também esteve no lançamento para conhecer todas as especificações do veículo anapolino e fazer um teste drive de aproximadamente 120 km.

Ao todo, o novo Tiggo tem motor 1.6 Turbo GDi, com injeção direta e 187 cavalos. O torque é de 28 kgfm e ele atinge a velocidade de 0 a 100 km em 8,09 segundos. O preço de lançamento é de R$ 179 mil.

Confira os detalhes do novo modelo produzido na CAOA Montadora de Anápolis.

Exterior

Na parte externa, o Tiggo 7 PRO conta com faróis Full LED, luz diurna, faróis de neblina, retrovisores com seta integrada, iluminação cortesia, antena tipo shark, dupla saída de escapamento, além de rodas de liga leve aro 18″. O design também foi pensado para dar uma sensação de velocidade, uma vez que o SUV chega ao mercado os que gostam de carros esportivos.

As portas e janelas são travadas automaticamente, a partir do momento em que o motorista se afasta alguns passos do veículo. Já o porta-malas tem um sensor para abrir por aproximação e uma regulagem disponível para que a tampa alcance apenas a altura necessária e não cause desconfortos em pessoas de estatura mais baixa.

Interior

Por dentro, para além dos bancos confortos e do painel elegante, o lançamento da CAOA traz porta objetos, acionamento de motor por botão, alavanca de câmbio tipo Joystick, carregador de celular sem fio (que faz o carro buzinar sempre que o aparelho for esquecido) e painel de instrumentos de 12,3″.

O ar-condicionado, que tem saídas para os passageiros de trás, pode ser ajustado individualmente e o motorista consegue ver quais passageiros já fecharam devidamente o cinto de segurança. Uma luz ambiente ainda é encontrada no interior e pode trocar de cor, inclusive, ao som de músicas.

O porta-malas tem um total de 475 litros e pode chegar a até 1.500 quando os bancos estão deitados. Já pela tela do painel é possível ter até uma visão 360º do veículo, o que auxilia o condutor principalmente na hora de estacionar ou fazer ultrapassagens.

Em relação ao conforto, os bancos são regulados de maneira totalmente elétrica e há, para o motorista, opção de ajuste de lombar.

Segurança

Na parte da segurança, o Tiggo 7 PRO possui seis airbags, cintos com três pontos, ISOFIX (para cadeirinhas), monitor de pressão e temperatura de pneus, controles de estabilidade e tração, sistema de alarme, alças de segurança, entre outros.

Chama atenção o sistema de monitoramento de ponto cego, que avisa quando um outro veículo se aproxima mesmo quando não é possível vê-lo pelos espelhos retrovisores, além do alerta de tráfego cruzado traseiro, alarme de colisão traseira e a advertência de abertura de porta.

Veja as imagens do Tiggo 7 PRO

* Jornalista viajou a convite da CAOA Chery