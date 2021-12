Nova cepa da gripe que parece Covid, mas não é já tem 09 casos suspeitos em Goiás

Já está circulando em Goiás a nova cepa da gripe que parece Covid, mas não é. No estado já são 09 casos suspeitos do subtipo H3N2 do vírus Influenza A, que está atacando principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ela se assemelha a Covid-19 por apresentar sintomas como febre alta, calafrios, dor de cabeça e mal-estar, entretanto, de maneira mais severa.

A variante é resistente contra as vacinas da gripe e, para evitar a propagação, os cuidados devem ser redobrados.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as medidas que devem ser tomadas para não se contaminar com a doença são o uso de máscaras e o distanciamento social.

Além delas, outras providências que estão sendo aplicadas contra a Covid-19 também valem para o H3N2, como a higienização das mãos com frequência e não compartilhar itens de uso pessoal.

Balanço realizado pela pasta aponta que mais de 2,4 milhões de doses contra a gripe foram aplicadas neste ano em Goiás.

O infectologista Marcelo Daher fez ponderações sobre o vírus. De acordo com o médico, um dos motivos que explica a circulação da variante é o baixo número de pessoas vacinadas.

Devido a falta de imunização, estas pessoas foram mais expostas ao vírus e, por conta disso, transmitiram para o restante da população.

Um alerta feito pelo profissional é o cuidado com os extremos de idade, ou seja, crianças e idosos. Pessoas nestas faixas etárias estão mais suscetíveis à contaminação.

Confira o vídeo do infectologista Marcelo Daher: