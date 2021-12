Pastor testa positivo para Covid-19 após participar de culto com as primeiras infectadas pela Ômicron em Goiás

Dos 40 pastores que participaram de um evento religioso em Goiânia, onde estiveram presente as únicas duas mulheres com resultados confirmados com a variante Ômicron no estado, um testou positivo para Covid-19.

O religioso apresenta sintomas leves. Entretanto, o resultado do sequenciamento genético, que define o tipo de variante infectante, ainda está em fase de processamento.

Além da testagem e da coleta de RT-PCR, o pastor vem sendo monitorado diariamente. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia.

Entenda o caso

No último domingo (12), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), anunciou por meio das redes sociais, que duas moradoras se contaminaram com a cepa Ômicron e estavam em observação.

O contágio teria ocorrido após elas irem a um culto religioso em Goiânia, onde estiveram em contato com missionários que vieram de Luanda, capital da Angola.

As autoridades não revelaram o local onde ocorreu a cerimônia religiosa. Em última nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, as duas mulheres estão de quarentena e apresentaram apenas sintomas leves da doença. Elas estão sendo monitoras pela vigilância epidemiológica através de telemedicina e via telefone.