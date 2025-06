Cidade goiana é destino turístico melhor do que viajar para exterior

Destino possui três cachoeiras, além de vinícola e serras

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2025

Cachoeira do Sonho. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Paraúna)

Para quem pensa que cenários paradisíacos só podem ser encontrados no exterior, uma cidade goiana oferece uma gama de atrativos naturais e é ideal para quem está em busca de um local para descansar. Trata-se de Paraúna.

Fundado em 1964, o município possui três cachoeiras. Uma delas é a do Sonho, que fica a 52 km da cidade e apresenta uma sequência de quedas, além de poços para banho.

Outra opção é a cachoeira do Desengano, localizada a 44 km da cidade. Ela tem a nascente na Serra das Divisões e é ideal para camping e banhos. Por fim, os turistas também podem aproveitar as cachoeiras do Cervo, um complexo de saltos e cachoeiras, com quedas de até 12 metros de altura e 25 metros de largura, situado a 60 km da cidade.

Além dessas, a cidade abriga uma ponte de pedra. O local é perfeito para quem busca um contato direto com a natureza, com um rio que passa por lá e que leva o mesmo nome.

Para se ter uma ideia, as águas do Rio Ponte de Pedra esculpiram uma ponte natural de pedra e, embaixo dela, por onde passa o rio, formou-se uma caverna cheia de estalactites e estalagmites. Existe ainda uma área de camping, onde as pessoas podem acampar gratuitamente.

O local também abriga a Serra das Galés, onde está localizada a principal atração turística e cartão-postal da cidade: a Pedra do Cálice. As imagens esculpidas nas rochas impressionam pela semelhança com objetos, pessoas e animais, que se tornam mais nítidas quando observadas de ângulos específicos.

Vinícola

No Vale da Serra da Portaria, que fica na GO-320, km 01, Setor Ponte de Pedra, está a Vinícola Serra das Galés. A propriedade produz 600 toneladas de uva por ano, destinadas à fabricação de sucos naturais e dos vinhos Cálice de Pedra — rosado, branco e tinto — elaborados a partir das variedades de uvas Isabel, Violeta, Niágara e Lorena, além do vinho Muralha, produzido com uvas Syrah e Touriga Nacional, trazidas da França e de Portugal e cultivadas em solo goiano.

É possível visitar tanto a fábrica quanto a vinícola. O período ideal para conhecer a plantação é entre os meses de junho e julho, época da colheita das uvas, sendo necessário fazer agendamento prévio.

Além disso, a cidade também abriga uma muralha de ferro — conjunto de rochas alinhadas que formam uma estrutura semelhante a um grande muro —, o Rio Formoso, a Serra da Portaria e a Capela Nossa Senhora da Guia.

