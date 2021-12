Sicredi vence categoria do Guia de Fundos FGV

O Sicredi, por meio de sua Asset, conquistou o primeiro lugar na categoria Money Market para Assets Especialistas na edição 2021 do Guia de Fundos FGV, organizado pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas.

A escolha dos vencedores se deu por meio de uma comissão formada por professores e pesquisadores com experiência acadêmica e aplicada em investimentos, que analisaram os fundos de investimentos das instituições financeiras.

“A premiação na edição deste ano é um reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo e reflete o bom desempenho dos fundos que oferecemos aos nossos investidores. Distinções como a recebida pela nossa Asset mostram a preocupação do Sicredi em oferecer soluções de qualidade, que atendam os nossos associados em todos os segmentos de produto”, declara Ricardo Green Sommer, diretor de Gestão de Recursos de Terceiros do Sicredi.

Um dos guias mais tradicionais do mercado brasileiro, o Guia de Fundos FGV (www.portaldefundos.com/guia-fundos) adotou novos critérios na edição deste ano. Foram idealizados três níveis de Gestores subdivididos em três categorias: Grande, Especialistas e de Nicho. Conforme critérios do Guia, a Asset do Sicredi participou na categoria Especialistas.

Sicredi gere mais de R$ 55 bilhões em investimentos

Resultado de sua robustez no modelo de governança, o Sicredi registrou até outubro de 2021 R$ 195 bilhões em ativos e mais de R$ 130 bilhões em depósitos.

A Gestora de Recursos do Sicredi faz gestão de mais de R$ 55 bilhões em investimentos, gerindo fundos de renda fixa, multimercado e de renda variável. A gestora é classificada como “Forte” pelo rating de gestoras da Fitch, que avalia todos os aspectos relacionados à atividade de gestão com os mesmos critérios globalmente.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins