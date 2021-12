Dynho diz que não assinou o divórcio e quer se explicar com Mirella após deixar A Fazenda

O dançarino Dynho Alves foi eliminado de A Fazenda 13 junto com Sthe Matos, na quarta-feira (13), e agora precisa encarar a realidade de seu relacionamento com a funkeira MC Mirella. A cantora enviou os papéis do divórcio para o marido, mas ele afirmou em seu Instagram que não assinou.

“O que eu mais quero é conversar com [Mirella] e explicar isso que aconteceu”, disse o dançarino nos Stories, sobre seu comportamento no programa. “Vou esperar o momento dela, ela tem todo o direito.”

A proximidade do ex-peão com Sthe durante o confinamento incomodou os parceiros dos dois, que chegaram a ser avisados de que estavam solteiros ainda durante a gravação da festa do reality. A dupla tentou justificar o relacionamento que construiu em A Fazenda em transmissão ao vivo após a eliminação.

Sthe, que estava noiva quando entrou no programa, defendeu: “Sou extremamente carinhosa. Se eu fui mal interpretada, tudo bem, eu estava vivendo. Agora vou arcar com as consequências.”

Já Dynho não reagiu bem à notícia de que Mirella planeja o divórcio, e que já havia saído da casa compartilhada pelos dois. “Ela tem uma cabeça que interpreta da forma dela, sempre foi aquilo. No final, não é nada daquilo que ela criou na cabeça”, afirmou o eliminado. “Não tiro a razão, mas ela deveria segurar como se expressa na internet.”

Mirella não apenas assistiu à entrevista do marido, como fez sua própria live no Instagram enquanto reagia à transmissão. Ela chegou a afirmar que os ex-peões haviam “transado a noite inteira” após saírem do confinamento e, por isso, pareciam felizes.

“Não quero saber das coisas dele, de nada. Só quero saber das explicações dos vídeos”, disse ela, referindo-se aos momentos de intimidade entre Dynho e Sthe capturados pelas câmeras. “Era para falar, ‘desculpa pelo que aconteceu, não era minha intenção’. Tinham que pedir desculpas, os dois.”