É emocionante a atitude de mulher que tomou decisão super honesta para ajudar empresário de Anápolis

Quem nunca prestou uma atençãozinha extra na hora de digitar a chave pix de alguém para garantir que o dinheiro seria enviado à pessoa certa?

Contudo, existem momentos que a rotina apertada do dia a dia exige que façamos as operações com certa pressa, a fim de que nada se atrase e prazos sejam cumpridos.

E é geralmente nestas situações que os erros batem na nossa porta. Um dos mais temidos é, com certeza, o de “perder dinheiro” ao mandar a quantia para a pessoa errada.

Foi esse o caso de Eberton dos Santos Nunes, por exemplo. O empresário anapolino, de 40 anos, estava tendo uma quarta-feira (15) muito corrida quando precisou transferir R$ 100 para a cônjuge.

Em entrevista ao Portal 6, ele contou como tudo aconteceu e o desfecho curioso que a história tomou.

“Fui mandar o dinheiro para a minha esposa e só depois percebi que tinha enviado para uma pessoa completamente desconhecida”, explicou.

A “sorte” do empreendedor foi que a chave pix era de celular. Ou seja, a forma de contato já estava escancarada para ele tentar alguma reparação.

“Eu liguei para ela de imediato e expliquei que estava com a cabeça meio avoada e que havia enviado o dinheiro por engano”, contou Eberton.

Anelyze Jordanna atendeu e logo se prontificou a mandar o montante de volta, assim que terminasse de fechar a loja de roupas, localizada no Setor Novo horizonte, na avenida César Lattes, em Goiânia.

“Eu achei muito interessante a honestidade dela, sabemos que poucas pessoas nessa posição agiriam dessa forma”, opinou o anapolino.

“O valor é até simbólico, o que mais marcou realmente foi a ação por trás de tudo”, completou.