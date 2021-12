Guarda é flagrado conversando com ‘menina fantasma’ e vídeo intrigante viraliza

Um vídeo viralizou no mundo todo após câmeras de seguranças flagrarem um segurança conversando com uma ‘menina fantasma’.

Acumulando mais de 15,4 milhões de visualizações, as cenas postadas no Tik Tok mostram o profissional passando a mão na cabeça invisível da garota e preocupado com o fato dela estar sozinha tarde da noite.

O segurança ainda aciona os colegas pelo rádio de comunicação do grupo e pede ajuda para solucionarem o problema da criança.

A preocupação iniciou quando os amigos observaram pelas câmeras e perceberam não ter ninguém lá, além do homem.

Os trabalhadores avisaram o parceiro da situação bizarra e ele decidiu se afastar.

Para deixar tudo ainda mais assustador, ao retornar para o local em que a garota ‘estava’, não encontrou mais nada.

As cenas intrigantes não tiveram explicações razoáveis desde a data da publicação.

Veja: