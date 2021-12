Marca de suplementos lança linha infantil com personagem icônico que faz parte da vida de todas as crianças

A Global Suplementos já é conhecida por quem busca uma suplementação alimentar voltada para saúde e bem-estar e, agora, sua linha infantil está de cara nova, trazendo personagens que todo mundo já conhece.

A linha Kids da Global Suplementos agora conta com o licenciamento da marca “Hello Kitty and Friends”, fazendo os produtos, que já eram um sucesso, estejam ainda mais presentes no dia a dia da criançada, garantindo brindes exclusivos e diversas promoções.

Vitamina C, Vitamina D, Vitamina B12 e Vitamina E + Zinco e Selênio. São essas as vitaminas que compõem a linha infantil da Global, que promete entregar a quantidade diária necessária para a suplementação infantil.

As vitaminas, além de serem indicadas por diversos nutricionistas e em diversos casos, são gomas de diversos sabores e formatos, pensadas para facilitar a ingestão entre toda a criançada.

Em Tempo

A Global Suplementos está há mais de 5 anos no mercado, é referência na produção de suplementação alimentar voltada para saúde e bem-estar, e conta agora com uma linha completa de gomas indo desde a suplementação para pele, cabelos e unhas, até melatonina e vitaminas para crianças.

Os produtos, promoções e brindes você encontra no site globalsuplementos.com.br e, em breve, em lojas físicas em Anápolis, como na Simples.Natural e demais estabelecimentos de suplementos alimentares.

Para quem quer ficar por dentro de todas as novidades, é só seguir o Instagram @globalsuplementos e acompanhar os principais lançamentos.