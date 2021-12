Aos desavisados, bastante atenção! Chega nova função no WhatsApp que poderá dar um problemão para quem envia muitas fotos.

É que o aplicativo, pertencente a empresa Meta, está trabalhando em mais uma atualização para melhorar um recurso já existente.

Se trata de possibilidade de permitir que usuários enviem uma foto para vários contatos ao mesmo tempo – e não é encaminhando e nem criando uma lista de transmissão.

A novidade veio compartilhada pelo WABetaInfo, site especializado em adiantar as ferramentas em versões de testes do mensageiro.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso de permitir que usuários enviem uma foto para vários contatos ao mesmo tempo

consta na versão beta de número 2.21.25.19.

Uma captura de tela foi divulgada e mostra que quando um usuário tirar ou escolher uma foto ou vídeo dentro de uma conversa, ele poderá escolher mais destinatários.

Para tanto, bastará apenas clicar no nome do contato ou grupo que já aparece no rodapé da página – bem abaixo do botão de enviar.

Assim, a lista de contatos do WhatsApp será aberta sendo possível selecionar várias pessoas para enviar a foto selecionada.

Mais informações

Como se trata de um recurso ainda em fase inicial, ele só deverá ser liberado para todos os usuários após aprovação nos testes que estão sendo realizados.

Desse modo, não há ainda uma data específica para a implementação. No entanto, sabe-se que a maioria das funções que aparecem no WhatsApp Beta costumam acabar lançadas tempos depois.

Para ser usuário beta no Android, basta preciso fazer uma busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado no aparelho.

