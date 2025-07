6 pratos que ganharam um jeitinho brasileiro e poderiam ser vistos como heresia pelos gringos

Gabriella Licia - 09 de julho de 2025

O cuscuz tradicional é uma herança marroquina. (Foto: Reprodução/Via Youtube)

Não é segredo que o ‘jeitinho brasileiro’ traz em essência o dom de colocar personalidade em tudo e na culinária não seria diferente. Quando pratos de outras culturas chegam por aqui, é só questão de tempo até serem adaptados com nosso tempero, nossos ingredientes e, claro, nosso gosto único.

Às vezes o resultado é tão criativo quanto saboroso. Outras vezes pode soar como um ‘crime gastronômico’ na terra de origem.

Mas convenhamos: se o prato ficou mais gostoso, mais acessível ou mais a nossa cara, que mal há nisso? O que para os gringos pode parecer heresia, para nós é só mais uma prova de que o Brasil sabe reinventar tudo com charme e gosto.

Diante disso, confira agora alguns desses pratos internacionais que ganharam um jeitinho bem brasileiro e que, talvez, fariam italianos, franceses e outros povos torcerem o nariz (mas lamberem os beiços escondidos).

E acredite: vai muito além do sushi com doritos e da pizza de açaí!

1. Strogonoff com creme de leite e batata palha

Originalmente russo e servido com cogumelos, creme azedo e acompanhamentos leves, o strogonoff virou um clássico brasileiro com creme de leite, ketchup e batata palha crocante por cima. Heresia? Talvez. Delícia? Com certeza.

2. Hot dog com purê de batata

Nos Estados Unidos, o cachorro-quente é simples: pão, salsicha, mostarda e ketchup. Já no Brasil, cada cidade tem uma versão, mas São Paulo se superou no jeitinho brasileiro ao adicionar purê de batata, milho, vinagrete e até ovo de codorna.

3. Cuscuz à paulista com sardinha em lata

O cuscuz marroquino ou africano é feito com sêmola e legumes. Por aqui, a versão paulista virou um clássico de festa com farinha de milho, ovo cozido, sardinha enlatada e azeitona. Simples, prático e totalmente abrasileirado.

4. Yakisoba com tudo que tem na geladeira

Na China, o yakisoba tem equilíbrio e tradição. Já na versão brasileira, vai brócolis, cenoura, repolho, carne, frango e o que mais tiver disponível. Um prato de improviso e fartura que virou favorito em feirinhas e delivery.

5. Lasanha com presunto e queijo (e às vezes até frango com catupiry)

Nesta lista de adaptações ao jeitinho brasileiro, a lasanha italiana não poderia ficar de fora.

Originalmente, ela é feita com ragu de carne e molho bechamel. No Brasil, ela virou uma mistura de camadas generosas de presunto, queijo, molho vermelho e até frango com catupiry. Os italianos piram — no mau sentido.

6. Torta salgada de liquidificador

Não existe nada parecido em outras culinárias. É uma invenção 100% brasileira: massa rápida de liquidificador e recheios como sardinha, frango desfiado ou legumes. Prática, democrática e presente em 10 de 10 reuniões de condomínio.

