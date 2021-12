‘Ofuscada’, noiva desconvida amiga íntima do casamento por ela estar bonita demais

Uma modelo alemã viralizou com um vídeo no TikTok após ter sido expulsa do casamento de uma amiga íntima por estar ‘bonita demais’.

Alena Yildiz, de 21 anos, explicou que foi a própria noiva que escolheu o vestido para que ela usasse. No entanto, ao vê-la pronta, se sentiu ‘ofuscada’ e preferiu desconvidar a moça.

A única parte boa, segundo a influencer, foi que pôde tirar várias fotos e abusar do look composto.

O motivo da confusão era um longo vestido azul, recheado de pedrarias, lantejoulas, tule e um decote que realçava bastante o colo da modelo.

Na internet, diversos internautas comentaram revoltados com a situação.

“Por que ela simplesmente não escolheu um vestido diferente então?”, comentou um seguidor.

“Não consigo entender como as pessoas pensam que alguém possa ‘ofuscar’ a noiva. Os convidados estão literalmente lá para você [a noiva]”, disse outro.

Veja as fotos: