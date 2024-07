6 profissões com altos salários e baixa procura no Brasil

Um levantamento nacional mapeou cargos que estão vagos por falta de profissionais qualificados em alguns estados do país

Magno Oliver - 11 de julho de 2024

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada pelo G1, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou dados importantes sobre as profissões no Brasil.

A análise fez um levantamento nacional sobre algumas profissões com altos salários, só que com baixa procura em vários estados e regiões.

6 profissões com altos salários e baixa procura no Brasil

1. Diretor de pesquisa e desenvolvimento – salário R$ 32.791,37

Essa carreira pode trabalhar em diversos ambientes, dependendo do setor de atuação e empresa. O cargo lida com o campo da inovação e desenvolvimento de novos produtos, tecnologias ou processos de trabalho. Assim, o diretor planeja e supervisiona projetos de pesquisa, além de monitorar e dar suporte aos membros de suas equipes.

2. Diretor de serviços de informática – salário R$ 30.231,44

O profissional dessa área é o que administra a rede de computadores e supervisiona a manutenção dos programas e sistemas implantados. Ele também identifica problemas técnicos e operacionais na empresa, providenciando as modificações necessárias.

3. Diretor de marketing – salário R$ 22.973,23

Esse cargo é o responsável pela parte executiva que responde por todas as atividades relacionadas ao marketing da empresa. Geralmente, ele responde ao CEO da empresa. Assim, desenvolve estratégias de marketing e identidade visual das marcas e define canais de comunicação específicos para os diversos públicos.

4. Diretor de recursos humanos – salário R$ 27.714,52

Esse profissional é um executivo de nível sênior que supervisiona o planejamento, desenvolvimento e o gerenciamento de todos os aspectos que envolvem o campo dos recursos humanos. Trata da política, práticas e operações de relações profissionais em uma empresa.

5. Diretor de planejamento estratégico – salário R$ 23.511,90

É com ele que temos a função de realizar planejamentos, estudos detalhados e análises sistêmicas em relação à organização, produção e comercialização de uma empresa. Assim, traça um estudo organizacional, de estoque de materiais, mão-de-obra disponível e vários outros fatores.

6. Gerente de desenvolvimento de sistemas – salário R$ 17.452,06

Por fim, esse cargo lida com o planejamento, coordenação e a direção de atividades relacionadas ao computador em uma organização. São essenciais no auxílio dos objetivos da empresa em tecnologia da informação.

