Mulher é presa no Pará suspeita de matar grávida para raptar bebê

Uma mulher foi presa suspeita de matar uma jovem grávida de 22 anos, em situação de rua, na cidade de Marituba, região metropolitana de Belém, no Pará. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência do bairro Decouville. A polícia trabalha com a hipótese de que a suspeita, presa em flagrante, estava tentando raptar a criança.

Em depoimento, moradores afirmaram ter visto a suspeita saindo da casa com uma criança recém-nascida nos braços e ela teria pedido ajuda a um vizinho para ir até uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, após passar pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento do bairro e ser encaminhada a um hospital, os profissionais de saúde passaram a desconfiar do comportamento de mulher, que não se deixou examinar e exigia atendimento somente para o bebê.

O caso é investigado pela DH (Divisão de Homicídios) e um inquérito policial aberto apura se há o envolvimento de outras pessoas no crime.

Por meio de nota enviada ao UOL, a prefeitura de Marituba informou que o Conselho Tutelar está acompanhando o bebê, do sexo feminino, junto ao Hospital Divina Providência. O quadro de saúde da criança é estável.

“O Conselho Tutelar continua realizando o levantamento dos vínculos familiares com a finalidade de garantir a proteção dos direitos da criança como previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, complementa.

Encaminhada para o sistema prisional, a suspeita segue à disposição da Justiça. Ela não teve a identidade revelada e a polícia não informa se ela já teve defesa constituída. Caso haja manifestação por parte de representante legal da suspeita, este espaço será atualizado.