Inspirada nos principais points de São Paulo, Anápolis terá boate com estrutura nunca antes vista

Prevista para ser inaugurada no próximo dia 14 de janeiro, a boate club “Netuno” promete ser a mais nova referência em eletrônica, hip hop e funk de Anápolis.

Um dos maiores diferenciais do local, segundo o proprietário Fábio Vidal, é a pista que está sendo montada, com direito a faixas de led que passam pelo chão, paredes e teto – nunca antes vistas na cidade.

“É o tipo de coisa que só tem em São Paulo. Também teremos oito ares-condicionados espalhados pelo espaço, pinturas personalizadas, área externa toda decorada e capacidade para receber até 400 pessoas”, destacou o empresário em entrevista ao Portal 6.

Trajetória

Nascido em São Paulo, mas criado em Fortaleza, Fábio escolheu, inicialmente, uma carreira longe do empreendedorismo e da música. Tanto é que se formou em Educação Física e se tornou personal trainer.

Mas tudo mudou depois que conheceu a esposa, Rayene Santos Silva , que já trabalhava como DJ e compartilhou o encanto pela área com ele.

Logo depois, Fábio cruzou caminhos com o atual sócio da “Netuno”, Irineu Lac, que também já possuía uma carreira longínqua na profissão, o que consagrou de vez a união com a nova área de atuação.

Oportunidade

Conhecido por hospedar antigas boates antes, o espaço bem famoso – localizado logo acima do restaurante The Bronx, no bairro Jundiaí – há tempos estava parado.

O recente amor pela área, entretanto, logo o motivou a se envolver em uma negociação, que acabou em um desfecho positivo para a construção e gerenciamento do “Netuno”.

O nome do local surgiu de outra paixão dele e da esposa: a galáxia. “Ficamos presos na tentativa de achar algo forte e que nos representasse, até que, de repente, tudo fez sentido”, contou.