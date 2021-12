Saiba o que abre e o que fecha na Grande Goiânia no feriado de Natal

Com a chegada do feriado de Natal, a partir desta sexta-feira (24) os municípios da Grande Goiânia vão encarar alterações nos horários de funcionamento de shoppings e órgãos públicos.

As repartições públicas do Estado de Goiás, por exemplo, terão ponto facultativo a partir do dia 24, retornando os serviços apenas na segunda-feira (27).

As exceções são as atividades essenciais, como unidades de saúde e segurança pública.

No caso do Vapt Vupt, na sexta-feira (24), as unidades irão funcionar entre 08h e 13h. Os postos do Portal Shopping, Shopping Bougainville e Shopping Cerrado fogem à regra, com funcionamento entre às 10h até 15h.

Já no sábado (25), todas as unidades estarão fechadas, voltando a funcionar normalmente na segunda-feira (27).

As prefeituras de Goiânia e Aparecida seguem a mesma toada e também decretaram ponto facultativo para os respectivos órgãos municipais durante a sexta-feira (24).

Na rua 44, importante centro de comércio da capital goiana, as lojas ficarão abertas das 8h às 15h neste dia. Contudo, nos dias 25 e 26, os estabelecimentos ficarão fechados.

Outros serviçosA Associação de Bancos (ASBAN) informou que no dia 24 as agências bancárias realizarão atendimento entre 9h e 11h.

Já a Enel irá manter cerca de 1,1 mil equipes de manutenção atuando em Goiás entre os dias 24 e 26. Como o Natal vai cair no sábado este ano, as unidades presenciais da empresa naturalmente não terão expediente.

As unidades dos Correios não terão expediente no dia 25 e funcionarão na sexta-feira (24) das 9h às 14h. As exceções ficam para os postos instalados em shoppings, que vão seguir os horários determinados pelos estabelecimentos.

ShoppingsAparecida Shopping – As lojas e quiosques do lugar irão funcionar das 10h às 18h na sexta-feira (24), mas no Natal, apenas a praça de alimentação ficará aberta, entre 11h e 22h.

Araguaia – comércio aberto entre 8h30 e 18h no dia 24 de dezembro. A praça de alimentação funcionará entre 10h e 22h, tanto na sexta-feira quanto no sábado (25).

Bougainville – O shopping não irá abrir no Natal, mas no dia 24 funcionará entre 10h e 19h, com abertura facultativa no período entre 18h e 19h.

Buriti – Na sexta-feira (24), o funcionamento se dará entre as 10h e 18h. No sábado (25), a alimentação estará aberta entre 12h e 22h e as áreas de lazer entre 14h e 22h.

Flamboyant – No dia 24 de dezembro, lojas, praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 10h às 18h. Já no Natal, as lojas estarão fechadas e a alimentação atenderá entre 8h e 22h.

Goiânia Shopping – Funcionamento normal entre 10h e 18h no dia 24 e no Natal, apenas a praça de alimentação funcionará, entre 10h e 22h.

Mega Moda – Não irá abrir no Natal, e na sexta-feira (24) as lojas funcionarão entre 7h e 16h.

Passeio das Águas – As lojas e praça de alimentação ficarão abertas entre 9h e 19h na sexta-feira (24). No sábado de Natal, o comércio não vai abrir e a alimentação funcionará entre 12h e 21h, com abertura facultativa.