Até quem nunca jogou na Mega da Virada vai querer jogar neste ano. Afinal de contas, a loteria está prometendo pagar o maior prêmio da história: R$ 350 milhões. Com o valor é possível comprar coisas inimagináveis.

Desde 2009, o sorteio especial ocorre no dia 31 de dezembro e paga valores que ultrapassam a casa dos R$ 100 milhões. E para os apostadores de primeira viagem, nós preparamos uma lista com algumas dicas do que não fazer na hora de apostar.

6 dicas que quem nunca jogou na Mega da Virada e vai apostar agora deve seguir

1. Não jogue números seguidos

Pode parecer tentador marcar números em sequência, entretanto, é baixa a taxa de acerto é baixíssima. Assim sendo, essa maneira de pensar pode diminuir as chances de ganhar a bolada.

2. Aposte mais que o mínimo

Ao invés de apostar apenas seis números, aumente as chances de ganhar assinalando mais dezenas. Custa um pouco mais caro, mas potencializa o índice de acerto.

3. Evite os números com final 0 e 09

De acordo com especialistas em loterias, esses números podem até sair, mas em menor quantidade se comparada às outras dezenas do sorteio.

4. Outros números que saem pouco

Além dos números com final 0 e 09, outros números que devem ser evitados são: 01, 02, 03, 11, 22, 44, 55, 48 e 57.

5. Divida a cartela em quatro partes

Também existem dicas que podem ajudar o apostador antes de escolher as dezenas. Uma delas é dividir o volante em quatro partes e assinalar números distintos e mais distantes uns dos outros.

6. Faça um bolão

O bolão pode ser uma boa ideia para quem vai jogar pela primeira vez. Afinal de contas, se uma pessoa ganhar, ganham todas. Assim sendo, junte os amigos, colegas de trabalho e família. Quanto mais apostadores, maior as chances.

