Sonho de diversos brasileiros desde que foi criada, o prêmio da Mega Sena da Virada anualmente alcança patamares financeiros altíssimos. Em 2021, o prêmio estimado é de R$ 350 milhões.

Afinal de contas, o que dá para comprar com o maior prêmio da história da Loteria? Com a finalidade de responder esse questionamento, preparamos uma lista com seis coisas que podem ser compradas.

6 coisas inimagináveis que dá pra comprar com o prêmio da Mega Sena da Virada

1. 42 unidades do carro mais caro do Brasil

Transporte não será problema para o vencedor do sorteio da loteria. Afinal de contas, com o prêmio será possível comprar 42 exemplares do carro mais caro do país.

Atualmente, o posto pertence ao Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Equipado com um motor V12 e 770 cavalos, o automóvel está avaliado em R$ 8,2 milhões.

2. 11 quadriplex em Balneário Camboriú

Quer ser vizinho do Neymar? Com o prêmio também é possível morar na mesma propriedade que o astro. O atacante do Paris Saint Germain é proprietário de um apartamento de quatro andares em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Entre os luxos presentes no imóvel estão heliponto exclusivo, sala com vista para o mar, espaço gourmet, cozinha semi-integrada, entre outros. O preço? Apenas R$ 30 milhões.

3. Ilha nas Bahamas

Caso um apartamento de quatro andares não seja espaçoso o suficiente, o sortudo ganhador da Mega da Virada também pode adquirir a Ilha Spectabilis, nas Bahamas.

Cercada com águas cristalinas, a praia possui uma areia branca, além de colinas com mirantes estonteantes. Para acessar o local, a melhor forma é de helicóptero, pois a ilha dispõe de um heliponto próprio. O preço? A pequena fortuna de R$ 330 milhões.

4. 29 mil iPhone 13 Pro Max 512 GB

Quer usar um celular por dia durante quase 80 anos? Com o prêmio é possível. Lançamento da Apple, o iPhone 13 Pro Max 512 GB custa R$ 12 mil.

Mais especificamente, o vencedor pode comprar 29.166 unidades do smartphone, o celular mais caro da Apple até o momento.

5. Cobertura de David e Victoria Beckham

Avaliado em R$ 124 milhões, a cobertura do casal Beckham é uma das mais luxuosas de Miami. Ela possui cinco quartos, sete banheiros e uma sala gigante.

6. 7 carros do Cristiano Ronaldo

Quer ter um veículo igual ao do Cristiano Ronaldo? Com o prêmio da mega da virada é possível. O astro português é proprietário de um Bugatti La Voiture Noire, avaliado em R$ 50 milhões.

Para quem gosta de correr, o veículo é uma mão na roda. São 1.500 cavalos de potência para ninguém colocar defeito.

