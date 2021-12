Quem não gosta de ter amigos? Afinal de contas, a amizade é algo bastante importante e que nos ajuda a viver a vida com mais tranquilidade e leveza.

É necessário que tenhamos com quem contar para partilhar as nossas conquistas, alegrias e também tristezas. Porém existem algumas atitudes que podem tornar essa relação bastante conturbada, tornando a convivência difícil e que podem acabar com uma amizade.

Para que você tenha noção de quando uma amizade está acabando, preparamos uma lista com alguns tópicos que podem colaborar para este rompimento.

6 erros que cometemos sem perceber e que podem acabar com uma amizade

1. Relacionamentos amorosos

Amizades podem durar muito tempo, entretanto, uma terceira pessoa pode mudar tudo. Um relacionamento amoroso pode colocar tudo a perder em uma amizade.

Com a chegada de um novo amor, algumas prioridades mudam e você passa a dedicar mais tempo ao companheiro e deixando o amigo de lado. Assim sendo, este é um motivo bastante comum quando se trata do término de amizades.

2. Distância

Apesar de hoje contarmos com tecnologia suficiente para nos comunicarmos com pessoas em qualquer lugar do mundo, a distância pode ser um fator importante para o fim da amizade.

Afinal de contas, conversas virtuais podem satisfazer em um primeiro, mas a falta de encontros presenciais podem acabar afetando o relacionamento.

3. Brigas

Assim como qualquer relacionamento, amizades também estão sujeitas a brigas. Entretanto, a repetição dessas discussões podem causar o desgaste e culminar no término da relação entre os amigos.

4. Novos amigos

Durante a vida, dificilmente ficamos presos a apenas um grupo de amigos e com isso novas pessoas vão entrando em nossas vidas.

Entretanto, a chegada destas pessoas, somadas com a falta de atenção que os antigos amigos recebem, podem acabar resultando no fim de algumas amizades.

5. Apenas uma parte tomar a iniciativa

Todo e qualquer relacionamento é uma via de mão dupla, não basta apenas uma parte tomar a iniciativa, enquanto a outra apenas aguarda.

Portanto, tome cuidado com a falta de iniciativa do outro lado, ninguém gosta da sensação de estar se esforçando sozinho.

6. Não demonstrar interesse nas conversas

Por fim, chegamos a um tópico importante. Nenhuma pessoa merece aquele amigo que trata com desdém todo e qualquer assunto que seja sobre as realizações pessoais.

Assim sendo, esse excesso de falta de atenção podem provocar um desgaste e provocar o rompimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!