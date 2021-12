Estudante de Anápolis que luta contra tumor consegue valor total de vaquinha para fazer cirurgia

A jovem Anna Clara Hammes, de 19 anos, conseguiu arrecadar todo o montante necessário para a realização de uma cirurgia de emergência, após ser diagnosticada com um tumor na hipófise.

Toda Anápolis se mobilizou com bastante afinco para garantir que ela recebesse os R$ 60 mil requeridos para o procedimento médico.

Tanto é que o valor foi juntado em menos de 48h após a divulgação da vaquinha online e também do pix pessoal de Anna – formas com que o pessoal interessado podia contribuir.

Em entrevista ao Portal 6, a aluna de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) agradeceu todos que ajudaram e contou como deverão ser os próximos passos do caso.

“Gostaria de estender meus agradecimentos a cada ser humano que me ajudou, seja com quantias de dinheiro, oração, divulgação ou com um pensamento positivo sequer. Eu passei por isso e deu certo graças à vocês”, contou.

“Quando a gente vê um dinheiro daqueles e percebe que não consegue sozinha, tem vários caminhos pra se seguir. E isso me ensinou muito sobre a chance de poder contar com o próximo e sentir de pertinho a solidariedade e gratidão”, complementou.

Com o valor em mãos, Anna detalhou também que já segue acompanhando a disponibilidade do corpo médico, a fim de garantir a realização da cirurgia o quanto antes.

“Claro que existem consultas e exames de rotina para fazer ainda, mas é isso. Nós conseguimos, deu certo, estamos para marcar a data”, comemorou a jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Clara Hammes (@annaclarahammes)

Em tempo

O tumor está se formando bem no ponto de encontro dos nervos dos olhos de Anna, o que pode resultar em danos gravíssimos e irreparáveis na visão dela.

As soluções através da esfera pública tomariam muito tempo dentro das formalidades e filas de espera para cirurgia. Tempo esse que a jovem não tem para gastar, dada a urgência da situação.

Por isso foi criada a vaquinha, a fim de arrecadar o valor necessário para custear a operação de forma particular.

Através dela, quase 400 pessoas doaram, juntando praticamente metade do necessário. O resto do montante veio das doações realizadas diretamente pelo pix da jovem.