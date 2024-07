Fazendeiro se recusa a devolver boi até que vizinho pague indenização por “capim e sais mineirais” consumidos

Animal pulou a cerca que separa as propriedades e, desde então, tem se alimentado na fazenda ao lado

Thiago Alonso - 25 de julho de 2024

Boi fugiu há aproximadamente oito meses. (Foto: Reprodução)

Dois fazendeiros, da zona rural de Anápolis, entraram em uma disputa após o boi de um deles pular a cerca e invadir a propriedade vizinha.

O animal “fugiu” há aproximadamente oito meses e, desde então, tem ficado na fazenda ao lado.

No entanto, ao tentar recuperar o bicho, o homem, de 56 anos, recebeu uma proposta do outro fazendeiro, de 59 anos, que disse que só devolveria o animal após receber um pagamento.

Segundo ele, o vizinho deveria pagar uma quantia de R$ 1,2 mil, referente ao capim e aos sais minerais que o animal consumiu durante o tempo em que esteve fora.

Injuriado, o fazendeiro acionou a Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (25), para tentar resolver a situação, uma vez que o animal é de propriedade dele.

Ao chegar ao local, os militares encaminharam ambos até uma delegacia da Polícia Civil (PC) para que fossem realizadas as devidas investigações.

Na unidade policial, ao tentar explicar a situação, o dono do boi foi autuado pelo artigo 164 do Código Penal, que pune quem introduz ou deixa animal em propriedade alheia sem a permissão do dono.

Já o vizinho não recebeu nenhuma punição ou autuação, visto que não estaria errado na situação.

As autoridades, por sua vez, definiram que o animal deve permanecer onde está até que sejam realizadas as diligências legais sobre o caso.