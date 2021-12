Estudante de Anápolis que sofreu queimaduras em explosão deixa UTI: “milagre”, comemora mãe

Após quase um mês internada, a estudante Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

No dia 30 de novembro, ela teve 60% do corpo queimado, após uma explosão em experimento químico no colégio Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, em Anápolis.

Na última quinta-feira (23) a adolescente foi encaminhada para a enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, onde realiza o tratamento e responde bem ao processo de recuperação.

Em entrevista ao Portal 6, Di Carneiro, mãe de Annelise, confirmou que a filha apresenta um quadro estável, embora teve um pouco de febre na noite anterior.

“Mas isso é normal, devido ao desbridamento [procedimento de remoção de pele desvitalizada] que ela teve que fazer. Hoje [24] ela fez o sétimo [procedimento] e está recuperando bem”, explicou.

A mãe também revelou que Annelise consegue se alimentar bem e já está evoluindo no tratamento com fisioterapia e fonoaudióloga.

“Amanhã [25] a gente vai estimular ela a andar. Ela já consegue levantar a perna e parte do corpo, e tenta conversar, embora ainda tenha dificuldades”, detalhou.

Di Carneiro considera a rápida recuperação da filha como um milagre de Natal, sendo a saída da jovem da UTI um “presentão”. “Para mim foi uma benção, eu ganhei uma filha pela segunda vez”, pontuou.

Embora a reabilitação física esteja indo bem, a mãe revela que a adolescente ainda está bem vulnerável.

“A gente ainda não sabe como vai ser essa nova vida dela, quando ela voltar para casa. Agora, mais do que nunca, gente precisa muito de apoio e oração de todo mundo”.

A maquiadora respondeu também aos ataques que vem sofrendo nas redes sociais, por continuar trabalhando e até mesmo por aparecer sorrindo.

“Para mim, já é um milagre ela estar se recuperando de forma tão positiva. Fizeram muitos comentários que deixaram a gente para baixo, mas eu estou recebendo muito apoio também, e é isso que precisamos agora”.