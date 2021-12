Veja a lista dos ganhadores dos prêmios da Nota Fiscal Goiana do mês de dezembro

O sorteio de dezembro da Nota Fiscal Goiana foi realizado nesta quinta-feira (23). Neste mês, além dos sorteios regulares e do time do coração, ocorreu o especial, que contemplou uma pessoa com o prêmio máximo de R$ 400 mil.

A vencedora do valor especial foi Maria Terezinha Rezende Sousa, de Goiânia. Nesta modalidade concorreram mais de 22 milhões notas fiscais. Do mensal, que no total distribuiu R$ 300 mil, foram distribuídos par 157 ganhadores entre os os 2,7 milhões de bilhetes concorrentes.

Os sorteios foram realizados de maneira simultânea contaram com a participação do subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Borges Vitoi.

Na categoria do time do coração, os vencedores foram o Itumbiara, que faturou o prêmio principal de R$ 90 mil e a Jataiense, que ganhou o valor secundário de R$ 50 mil.

Os ganhadores têm 90 dias para retirar o prêmio no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana. Confira a lista dos ganhadores aqui.