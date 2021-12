Confusão em bar termina com mulher sendo agredida por homem, em Nerópolis

Um caso absurdo foi registrado na véspera de Natal (24) em Nerópolis, município localizado a cerca de 30km de Anápolis.

Uma mulher, de 35 anos, se aproximou de um homem que estava na calçada de um estabelecimento e foi recepcionada com um baita empurrão, que a derrubou do meio-fio, resultando em ferimentos na região do rosto e cabeça, além de escoriações pelo corpo.

O motivo do encontro teria sido referente ao valor de uma negociação por um veículo, que não foi bem interpretado pelo agressor. Tanto é que ele, inclusive, chegou a derrubar a vítima outra vez.

O Portal 6 também obteve acesso às imagens que flagraram toda a ação. No vídeo, é possível perceber a intensidade exagerada da investida e a falta de vontade dos presentes em ajudar a mulher.

Alguns homens chegaram a demonstrar um princípio de contrariedade com a violência apresentada, mas nada fizeram para impedir o suspeito, que simplesmente saiu andando do local.

Alguns motoristas assistiram o episódio enquanto estavam no trânsito, mas também não se mobilizaram para tentar algo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e enviou viaturas para a região, mas não conseguiu localizar o homem.

Os registros foram encaminhados e a ocorrência registrada na Polícia Civil, que irá investigar a situação, a fim de elucidar o caso por completo.