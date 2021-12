6 opções para comemorar a virada do ano em Goiânia

Depois de um ano sabático, as expectativas para uma Réveillon animado já fazem parte do roteiro de muitos goianos. Em Goiânia, diversas atrações estão programadas para a data, com uma variedade de estilos e decorações

O Portal 6 selecionou 06 opções para aqueles que querem virar o ano com as energias lá em cima. Confira:

1 – Bolshoi Pub

Localizado no Setor Bueno, o estabelecimento vai abrir para os frequentadores às 22h e contará com a apresentação da banda de rock Utriu, a partir das 23h30, para animar o público durante a virada de ano.

Além disso, a casa contará com open bar completo e open food com diversas opções de alta gastronomia para começar o ano com estilo. Para mais informações, entre em contato com o número: (62) 3241-0731.

2 – Castro’s Park Hotel

Com uma temática medieval, o hotel localizado no setor Oeste trará atrações para todas as idades. Desde uma brinquedoteca com recreadora até uma área para festa com DJ, onde todo mundo da família terá opção para se divertir.

A festa de Réveillon também contará com a Ceia da Virada com espumantes e diversos pratos de gastronomia internacional. Mais informações em: (62) 3096-2000 ou pelo WhatsApp: (62) 9 9113-5911.

3 – Hipnótica

Para quem quiser virar o ano com música eletrônica, a volta do Réveillon Hipnótica vai trazer muita energia para o público trance da capital.

A festa será realizada no Hipno Mundo, no setor Nova Brasília, em Goiânia. O line-up conta com artistas como Avalon, Blazy, Vegas, Ekanta, Labirinto, Inê e muito mais. Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital.

4 – Nativas Grill

Localizado no Setor Sul, o restaurante oferecerá um rodízio para aqueles que querem se reunir com a família e os amigos. As opções gastronômicas vão desde carnes tradicionais, até comida japonesa, saladas e sobremesas.

A programação conta com show da banda Mississipi e uma queima de fogos. Para reserva de mesa ou mais informações, ligue nos números: (62) 3242-0311 ou (62) 98418-1039.

5 – Puxadinho

Na primeira edição do Réveillon Puxadinho, o público vai poder aproveitar o open bar dançando e cantando sucessos dos cantores Murilo Huff, Barões da Pisadinha e Wam Basten.

O evento será realizado no Music Stage, espaço localizado em frente ao shopping Passeio das Águas. Os ingressos podem ser comprados online.

6 – Vikings Pub

Este bar temático, que se encontra no setor Bueno, fará um evento voltado para os fãs de rock. A banda Kalista, formada apenas por mulheres, será a atração para a virada de ano.

Além da apresentação, a pub oferece open food e open bar, com diversas opções de comidas e bebidas, além de um buffet árabe. Para mais informações, entre em contato com o telefone: (62) 9 9919-2040.