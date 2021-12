Bebedeira pós Natal termina com quebradeira, homem esfaqueado e namorada presa

O domingo (26) foi movimentado e de muito desespero na Vila Colombo, bairro de Jaraguá, cidade localizada a 83 km de Anápolis.

Isso porque uma mulher precisou acionar a Polícia Militar (PM) para denunciar que o pai havia sido agredido e esfaqueado pela namorada, durante a madrugada.

No local, de acordo com o radialista Dude Bill, os militares encontraram a vítima deitada numa rede, com ferimentos no olho, ombro, orelha e nas proximidades das axilas.

Ele contou que, horas antes, havia ingerido bebidas com a companheira, os dois tiveram uma discussão e a mulher teria até arremessado uma pedra no vidro do carro do parceiro, quebrando um vidro traseiro.

Depois, teria usado uma faca tipo peixeira para o feri-lo e dado um chute no rosto, o que teria provocado o hematoma aparente no olho.

Ao ser localizada, a suspeita confirmou ter discutido com o namorado, mas alegou que estava muito bêbada e não se lembrava do esfaqueamento.

O homem precisou ser levado para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA) pelo Corpo de Bombeiros. Já a companheira foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi deixada à disposição da Justiça.